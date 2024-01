Endrick tem dois gols em dois jogos da seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marconne / CBF

Publicado 27/01/2024 12:54

grande destaque da seleção brasileira sub-23 nos dois primeiros jogos do Pré-Olímpico, ao marcar dois dos três gols (o outro é de John Kennedy, outro que apareceu bem). Em um time que não vem jogando bem, o atacante do Palmeiras garantiu o 1 a 0 sobre a Bolívia e a Endrick é o, ao marcar dois dos três gols (o outro é de John Kennedy, outro que apareceu bem). Em um time que não vem jogando bem, o atacante do Palmeiras garantiu o 1 a 0 sobre a Bolívia e a briu o placar no 2 a 0 sobre a Colômbia , sexta-feira (26), na Venezuela.

"É sempre bom marcar e ajudar o Brasil. Temos mais dois jogos pela frente e a gente precisa ganhar, precisa se impor dentro de campo para se classificar para o quadrangular final. Vamos entrar com os pés no chão. Para mim não tem ninguém melhor do que ninguém, e todos os jogos são difíceis", afirmou Endrick.



O atacante vem chamando a responsabilidade apesar da idade e se destacando no Pré-Olímpico. É o jogador mais jovem a participar de uma partida da atual edição do torneio (17 anos e 186 dias) e foi o primeiro jogador sub-19 a balançar redes.



"Para mim, isso é bom, mas não importa nada se o Brasil não se classificar para as Olimpíadas. Eu só fico agradecido pelo carinho que todos têm por mim na Venezuela", disse.



Com as duas vitórias, a seleção brasileira pré-olímpica está com seis pontos, um a menos do que o Equador, que já jogou três vezes. As duas seleções se enfrentam na segunda-feira (29) e quem vencer estará classificado para o quadrangular final.



O último compromisso brasileiro na primeira fase será na quinta (1 de fevereiro), contra a Venezuela.