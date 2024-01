Muricy Ramalho trabalhou com Dorival Jr no São Paulo em 2023, ano da conquista inédita da Copa do Brasil - Rubens Chiri / São Paulo

Publicado 27/01/2024 12:30

São Paulo - O atual coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, recebeu um convite da CBF recentemente para assumir cargo semelhante na seleção brasileira, mas preferiu seguir no clube paulista. A aproximação se deu a pedido do técnico Dorival Jr.

A dupla trabalhou em conjunto na última temporada, no São Paulo, em parceria que rendeu a conquista inédita da Copa do Brasil para o Tricolor Paulista. Em entrevista ao 'ge', Muricy Ramalho afirmou que optou por ficar no clube para manter o legado do ex-treinador.

"As coisas que as pessoas mais me perguntam é se eu me arrependi de não ser técnico da Seleção. Eu falo que não. Agora eu fui convidado de novo, pelo Dorival. Eu falei: "Dorival, você vai me desculpar, cara, mas já perdemos você. E eu vou sair também? Isso pro São Paulo vai ser um desastre. Eu estando aqui vou manter o que você deixou pra gente. Vou te representar aqui", explicou Muricy.