Reação de Aymen Hussein após ser expulso em Iraque x Jordânia - KARIM JAAFAR / AFP

Reação de Aymen Hussein após ser expulso em Iraque x JordâniaKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 29/01/2024 17:28 | Atualizado 29/01/2024 21:36

Catar - O jogo entre Iraque e Jordânia desta segunda-feira, 29, válido pela Copa da Ásia, ficou marcado pela polêmica expulsão de Aymen Hussein. O atacante da seleção iraquiana levou o segundo cartão amarelo, aos 32 minutos do segundo tempo, pela comemoração que fez ao marcar um gol na partida.

Após colocar o Iraque em vantagem no marcador (2 a 1), Hussein foi celebrar junto com os torcedores. Ao retornar a campo, parou e imitou uma pessoa comendo sentada no chão. A seleção da Jordânia havia feito essa mesma comemoração no primeiro gol do jogo. Logo na sequência, o árbitro apresentou o segundo cartão amarelo e expulsou Hussein. Veja no vídeo abaixo:

حكم المباراة يوجه إنذاراً أصفر ثانياً لأيمن حسين ويطرده بسبب الاحتفال بالفوز بالهدف الثاني#الرابعةtv pic.twitter.com/qSX21V6vuu — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) January 29, 2024

Posteriormente, a Jordânia marcou duas vezes nos acréscimos, venceu o Iraque por 3 a 2 e avançou às quartas de final da Copa da Ásia.

Nesta fase da competição, a Jordânia enfrentará o Tajiquistão. A partida acontecerá na próxima sexta-feira, às 8h30 (de Brasília), no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar.