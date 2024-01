Ivan Rakitic é o estrangeiro que por mais vezes vestiu a camisa do Sevilla (323 jogos) - AFP

Ivan Rakitic é o estrangeiro que por mais vezes vestiu a camisa do Sevilla (323 jogos)AFP

Publicado 30/01/2024 15:50 | Atualizado 30/01/2024 15:57

Espanha - Ivan Rakitic é mais um europeu que jogará no mundo árabe. O meia será jogador do Al Shabab, da Arábia Saudita. Na manhã desta terça-feira (30), em entrevista coletiva, foi comunicado que o croata deixará o Sevilla.

"Entendi que a ideia do novo treinador não é igual à minha. Minha ideia era voltar e ficar aqui até o último dia da minha carreira como jogador, mas eu nunca me permitiria ficar sentado, fazer cara feia", declarou o meia.

Ele se despede do Sevilla com dois títulos da Liga Europa (2014 e 2023). Além disso, é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube espanhol (2011-2014 e 2020-2024), com 323 partidas.

Rakitic comentou que recebeu várias propostas, mas que preferiu rumar à Arábia Saudita: "É um projeto esportivo espetacular, uma equipe que quer crescer muito, um presidente jovem que quer fazer o clube e o futebol da Arábia crescerem. E o mais importante, acho que posso dar o melhor de mim em campo".

O Al Shabab tem como treinador o português Vitor Pereira. Será o primeiro trabalho do comandante após deixar o futebol brasileiro. A equipe ocupa a 11ª posição na tabela da Liga Saudita e volta a campo no dia 16 de fevereiro, contra o Dhamk.