Rajon Rondo em ação pelo Cleveland Cavaliers, da NBAAFP

Publicado 30/01/2024 15:19

Ex-astro da NBA, o armador Rajon Rondo foi preso em Indiana no último final de semana por porte ilegal de armas e maconha. O jogador, entretanto, pagou fiança e foi liberado pela polícia. As informações são da "ESPN" e do jornal "WDRB".

O ex-jogador de franquias como Boston Celtics e Los Angeles Lakers foi parado pela polícia de Indiana após cometer uma infração de trânsito. Na abordagem, os oficiais sentiram um cheiro forte de maconha saindo do veículo de Rondo, e iniciaram uma revista no carro.

Ainda segundo a reportagem do jornal, Rondo não poderia estar portando uma arma pois já havia uma ordem de proibição de contato contra ele. Com isso, ele foi preso pela polícia, mas pagou fiança posteriormente e foi liberado. O valor que o ex-jogador da NBA teve que desembolsar não foi revelado.

Rondo é um dos grandes armadores da NBA no século XXI. Ele atuou na liga por 16 temporadas, foi eleito quatro vezes para o time de All-Stars e ganhou dois títulos da NBA: com o Boston Celtics em 2008 e com os Lakers em 2020. Além das duas franquias, Rondo também atuou por Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers.