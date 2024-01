Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) - Denis Balibouse / AFP

Publicado 30/01/2024 17:13

Coreia do Sul - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, revelou nesta segunda-feira (30), em evento na cidade de Gangneung, na Coreia do Sul, que planeja a primeira olimpíada de esportes eletrônicos até o ano de 2026, com grande possibilidade de acontecer em 2025.

No momento, quem lidera a corrida para sediar o evento é o Japão, que tem conversas com o COI desde o fim de 2023. Thomas Bach já havia anunciado o desejo da entidade em promover os Esports com uma competição própria contando com diversos jogos.

Em junho de 2023, o COI promoveu a Semana dos Esports Olímpicos em Singapura, com jogos em formato de simuladores virtuais de esportes tradicionais - dos eletrônicos mais conhecidos, apenas o Fortnite entrou em disputa no evento. Os populares Counter-Strike, League of Legends e Valorant ficaram fora.