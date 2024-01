De Gea está sem clube desde o término de seu contrato com o Manchester United - AFP

De Gea está sem clube desde o término de seu contrato com o Manchester UnitedAFP

Publicado 30/01/2024 16:51 | Atualizado 30/01/2024 16:51

Ex-jogador do Manchester United, o goleiro David De Gea, que estava sem clube desde o fim de seu contrato com os Red Devils, deve ser mais um astro do futebol a jogar no mundo árabe. Segundo o jornal britânico "Daily Mail", o espanhol está próximo de acertar com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

O clube saudita já fez uma oferta pelo goleiro e agora aguarda o posicionamento de De Gea para concluiu a negociação. A equipe vive má fase no campeonato nacional, e, além do espanhol, o Al-Shabab também acertou a contratação do meia Ivan Rakitic, ex-Sevilla, e mira as chegadas de Miguel Almirón, do Newcastle, e Hakim Ziyech, do Chelsea, mas emprestado ao Galatasaray.

De Gea foi contratado pelo Manchester United, De Gea disputou 545 partidas pelo clube e viveu momentos de altos e baixos. Ao todo, conquistou oito títulos pelos Red Devils: um Campeonato Inglês, uma Liga Europa, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e três Supercopas da Inglaterra. Nos últimos anos, o espanhol foi bastante criticado e, por isso, não renovou o contrato.