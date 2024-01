Sorteio da Copa do Brasil 2024 - Thiago Ribeiro/CBF

Publicado 30/01/2024 16:13 | Atualizado 30/01/2024 16:37

Rio - Nesta terça-feira, 30, a CBF sorteou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2024. Dessa forma, ficou definido que o Vasco enfrentará o Marcílio Dias, de Santa Catarina. Botafogo (via Libertadores), Flamengo (via Libertadores) e Fluminense (campeão da Libertadores) só entram no torneio a partir da terceira fase.

Além dos três, Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Vitória (campeão da Série B), Goiás (campeão da Copa Verde), São Paulo (campeão da Copa do Brasil), Palmeiras-SP, Atlético-MG, Grêmio, Red Bull Bragantino (via Libertadores) e Athletico-PR (via Brasileirão) são as demais equipes que entram na terceira fase.

Cabe mencionar que os confrontos serão disputados em jogo único, com mando do time em posição inferior no ranking. O vencedor de cada duelo garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. As equipes visitantes terão a vantagem do empate.

VEJA O RESULTADO DO SORTEIO *

CHAVE 1

Grupo 1: Sousa-PB x Cruzeiro

Grupo 2: Petrolina-PE x Cascavel-PR

CHAVE 2

Grupo 3: Anápolis-GO x Tombense-MG

Grupo 4: Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

CHAVE 3

Grupo 5: Cianorte-PR x Corinthians

Grupo 6: Olaria-RJ x São Bernardo-SP

CHAVE 4

Grupo 7: Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA

Grupo 8: Maranhão-MA x Ferroviário-CE

CHAVE 5

Grupo 9: Fluminense-PI x Fortaleza

Grupo 10: Manauara-AM x Retrô-PE

CHAVE 6

Grupo 11: Porto Velho-RO x Remo-PA

Grupo 12: River-PI x Ypiranga-RS

CHAVE 7

Grupo 13: Real Noroeste-ES x Cuiabá-MT

Grupo 14: Audax-RJ x Portuguesa-RJ

CHAVE 8

Grupo 15: Treze-PB x ABC-RN

Grupo 16: Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

CHAVE 9

Grupo 17: Maringá-PR x América-MG

Grupo 18: Independente-AP x Amazonas-AM

CHAVE 10

Grupo 19: Operário-MS x Operário-PR

Grupo 20: Villa Nova-MG x Aparecidense-GO

CHAVE 11

Grupo 21: Moto Club-MA x Bahia

Grupo 22: Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS

CHAVE 12

Grupo 23: Trem-AP x Sport-PE

Grupo 24: Murici-AL x Confiança-SE

CHAVE 13

Grupo 25: Marcílio Dias-SC x Vasco

Grupo 26: Água Santa-SP x Jacuipense-BA

CHAVE 14

Grupo 27: São Luiz-RS x Ituano-SP

Grupo 28: Costa Rica-MS x América-RN

CHAVE 15

Grupo 29: União-MT x Atlético-GO

Grupo 30: Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

CHAVE 16

Grupo 31: Rio Branco-AC x CRB-AL

Grupo 32: Athletic-MG x Volta Redonda

CHAVE 17

Grupo 33: Águia de Marabá-PA x Coritiba-PR

Grupo 34: Capital-TO x Tocantinópolis-TO

CHAVE 18

Grupo 35: Operário de Várzea Grande-MT x Criciúma-SC

Grupo 36: Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

CHAVE 19

Grupo 37: Asa-AL x Internacional-RS

Grupo 38: Itabuna-BA x Nova Iguaçu

CHAVE 20

Grupo 39: Iguatu-CE x Juventude-RS

Grupo 40: Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA

*Times à esquerda são os mandantes.

SEGUNDA FASE E MANDOS DE CAMPO

A segunda fase da Copa do Brasil será disputada entre os grupos de mesma chave. Os mandos de campo já estão definidos.

Jogarão em casa os vencedores dos seguintes grupos: 1; 4; 6; 7; 9; 12; 14; 15; 17; 20; 22; 23; 25; 28; 30; 31; 33; 36; 38; e 39.

Dessa forma, caso vença o Marcílio Dias em Santa Catarina, o Vasco fará o jogo único da segunda fase em casa, já que está no grupo 25. Esta partida seria contra Água Santa-SP ou Jacuipense-BA. Nesta fase, o empate força a decisão por pênaltis.