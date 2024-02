Vitor Roque - AFP

Publicado 02/02/2024 17:34

Rio - O Brasil dominou a janela de transferências de inverno no futebol europeu. Quatro atletas brasileiros aparecem entre as dez maiores negociações no mercado. O atacante Vitor Roque, que foi contratado pelo Barcelona, da Espanha, junto ao Athletico-PR por 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões), foi a contratação mais cara no período.

Além de Vitor Roque, a lista ainda conta com o Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo e Marcos Leonardo, ex-São Paulo, Corinthians e Santos, respectivamente. O zagueiro e o meio-campista foram contratados pelo Paris Saint-Germain, da França, enquanto o atacante foi negociado com o Benfica, de Portugal - e já marcou três gols em solo português.

O Barcelona pagou 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões) ao Athletico-PR por Vitor Roque, além de bônus que podem aumentar o valor da transferência para 74 milhões de euros (R$ 394,8 milhões). O Paris Saint-Germain, por sua vez, desembolsou 20 milhões de euros (R$ 107,1 milhões) em Beraldo e Moscardo, cada. Já o Benfica contratou Marcos Leonardo junto ao Santos por 18 milhões de euros (R$ 96,4 milhões).

Maiores contratações da janela de inverno na Europa:

1º - Vitor Roque (Brasil) - Athletico-PR/Barcelona-ESP: 40 milhões (R$ 213,4 milhões)

2º - Sacha Boey (França) - Galatasaray-TUR/Bayern de Munique-ALE: 30 milhões (R$ 160,7 milhões)

3º - Radu Dragusin (Romênia) - Genoa-ITA/Tottenham-ING: 25 milhões (R$ 133,9 milhões)

4º - Eljif Elmas (Macedônia) - Napoli-ITA/RB Leipzig-ALE: 24 milhões (R$ 128,5 milhões)

5º - Adam Wharton (Inglaterra) - Blackburn-ING/Crystal Palace-ING: 21,1 milhões (R$ 113 milhões)

6º - Lucas Beraldo (Brasil) - São Paulo/Paris Saint-Germain-FRA: 20 milhões (R$ 107,1 milhões)

6º - Gabriel Moscardo (Brasil) - Corinthians/Paris Saint-Germain-FRA: 20 milhões (R$ 107,1 milhões)

8º - Arthur Vermeeren (Bélgica) - Royal Antwerp-BEL/Atlético de Madrid-ESP: 18 milhões (R$ 96,4 milhões)

8º - Marcos Leonardo (Brasil) - Santos/Benfica-POR: 18 milhões (R$ 96,4 milhões)

8º - Cyril Ngonge (Bélgica) - Hellas Verona-ITA/Napoli-ITA: 18 milhões (R$ 96,4 milhões)