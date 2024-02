Pia Sundhage na época que treinava a seleção brasileira feminina - Thais Magalhães / CBF

Pia Sundhage na época que treinava a seleção brasileira femininaThais Magalhães / CBF

Publicado 02/02/2024 17:23

Rio - Nesta sexta-feira, 2, a eliminação do Brasil da Copa do Mundo Feminina 2023 completa seis meses. A Seleção chegou na última rodada da fase de grupos com a necessidade de vencer a Jamaica para avançar às oitavas de final. No entanto, ficou no empate sem gols e acabou eliminada precocemente daquele Mundial . Nesse sentido, em entrevista ao site "ge", a então treinadora da Canarinho, Pia Sundhage, apontou como a obrigação de vencer pode ter atrapalhado a equipe.

"Não conseguimos lidar com a pressão. É diferente quando o 0 a 0 nos leva para a prorrogação ou para os pênaltis, mas o fato é que não fomos capazes de marcar. A pressão de precisar fazer um gol, não importa quem era o adversário, isso nos fez não ter precisão (nas conclusões) e não ser tão boas como fomos antes", disse Pia.

Outro tema da entrevista foi Marta. Isso porque ela disse ao "Esporte Espetacular", no fim de outubro de 2023, que jogou pouco e também fora de posição naquela Copa do Mundo. Pia foi breve ao tocar no assunto.

"Não tenho comentários sobre isso, o que eu posso dizer é o que ela me disse antes da Copa: 'Pode me colocar onde quiser, eu jogo em qualquer posição pelo Brasil, na esquerda, no ataque, onde for'. Se ela não se sentiu feliz, eu apenas sinto muito", pontuou a treinadora.