Carlos Vitor é o técnico do Nova Iguaçu - Vitor Melo/NIFC

Publicado 02/02/2024 18:53 | Atualizado 02/02/2024 18:54

Rio - Um dos destaques do Campeonato Carioca entre as equipes de menor investimento, o Nova Iguaçu vem valorizando sua preparação e o longo período de trabalho. No G-4 após cinco rodadas, equipe da Baixada Fluminense, comandada por Carlos Vitor, já se permite sonhar. O técnico, em entrevista ao O Dia, destacou a força do clube na pré-temporada e a rotina para seguir performando bem na competição.

"A preparação é algo em relação ao projeto que vem muito antes da competição. Você passa a se preparar de uma forma bem equilibrada, justa, buscando coisas mais específicas. Quando você entra na competição, tem uma semana cheia, fica muito mais fácil para estar corrigindo. Em sequência de jogos é muito mais na conversa, dos quadros, vídeos. Isso nos dá muito conhecimento", disse Carlos Vitor.

O Nova Iguaçu foi destaque na 5ª rodada do Cariocão após a boa vitória por 2 a 0 sobre o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Nem mesmo o desgaste pela viagem foi capaz de parar o "Carrossel da Baixada", que mostrou jogo envolvente durante os 90 minutos.

"Tudo é a estratégia. Precisamos recuperar os atletas da melhor forma, treinos mais para ajustes e, claro, sempre estar preparado. Precisamos entender que estamos em um bom momento", destacou o treinador.

Neste sábado (3), o Nova Iguaçu jogará novamente fora do Rio de Janeiro, desta vez contra o Botafogo, no Bezerrão, em Brasília, seu último duelo com um gigante do estado - a equipe de Carlos Vitor empatou em 1 a 1 com o Flamengo e perdeu por 3 a 0 para o Fluminense. Em caso de mais uma vitória, o sonho da classificação para as semifinais pode parecer mais perto.

"Nós construímos isso tudo muito com os pés no chão. Nunca vamos abrir mão de humildade, respeito, e conhecer bem a competição, como estamos fazendo ao longo esse tempo. Consequentemente, estamos sendo coroados com essa posição, que nos sustenta e nos credencia a tentar brigar por algo lá na frente."