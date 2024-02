Ronaldinho Gaúcho participa da equipe de lendas do Barcelona, que disputa eventos pelo mundo - Divulgação/Barça Legends

Ronaldinho Gaúcho participa da equipe de lendas do Barcelona, que disputa eventos pelo mundoDivulgação/Barça Legends

Publicado 05/02/2024 11:32

Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká podem voltar a vestir a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, mas de veteranos. O torneio está previsto para junho, na Inglaterra, e o trio fará parte do elenco brasileiro, de acordo com o jornal inglês 'Daily Mail'.

A Copa do Mundo de veteranos é organizada pelo Grupo de Jogadores de Elite (EPG na sigla em inglês). Poderão participar do torneio ex-jogadores acima de 35 anos que jogaram por suas seleções ou disputaram mais de 100 partidas na liga nacional de seu país.



E a publicação inglesa também aponta outros nomes que fizeram sucesso no futebol mundial, como Fabio Cannavaro, pela Itália, Crespo, pela Argentina, e Henry, pela França. Campeões mundiais em 2002, Cafu e Roberto Carlos também são citados, assim como Emerson.



Como será a Copa do Mundo de veteranos



Chamada de EPG Cup, terá jogos de 70 minutos e substituições ilimitadas. Disputarão o torneio as seleções que já conquistaram uma Copa do Mundo: Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha.

Cada elenco possuirá 18 ex-jogadores e os capitães serão membros do EPG.





Jogadores que devem disputar o torneio



Alemanha: Mesut Özil, Sami Khedira e Kevin Kuranyi (capitão);



Argentina: Hernan Crespo, Pablo Zabaleta e Esteban Cambiasso (capitão);



Brasil: Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e Emerson (capitão);



Espanha: David Villa, Carles Puyol e Michel Salgado (capitão);



França: Thierry Henry, Marcel Desailly e Christian Karembeu (capitão);



Inglaterra: Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, Rio Ferdinand, David James, Frank Lampard, Robbie Fowler e Steve McManaman (capitão);



Itália: Fabio Cannavaro, Francesco Totti e Marco Materazzi (capitão);



Uruguai: Diego Forlán e Diego Lugano (capitão).