Botafogo e Flamengo irão se reunir com a Ferj na tarde desta segunda-feira (5)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 05/02/2024 10:59

Rio - Os representantes de Botafogo Flamengo foram convocados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para definir a arbitragem do clássico de quarta-feira (7), em reunião. Os clubes irão se enfrentar no Maracanã, às 21h30, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. As informações são do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo.

Vale lembrar que a partida contará com árbitro de vídeo. No Campeonato Carioca, clássicos, fases finais e, agora, todos os confrontos dos times grandes contam com o VAR, após erros graves de arbitragem no começo desta temporada.

Na Taça Guanabara, o Botafogo é o vice-líder, com 11 pontos. Já o Flamengo ocupa a quinta posição, com 9, mas tem uma partida disputada a menos.