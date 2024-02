Ramon atuou no Flamengo entre 2020 e 2022 - Reprodução

Publicado 05/02/2024 13:48

Ex-lateral do Flamengo, Ramon, de 22 anos, foi anunciado na tarde desta segunda-feira (5) como novo reforço do Cuiabá. O jogador chega por empréstimo do Olympiacos, da Grécia, e atuará no Dourado até o final da temporada.



Antes de chegar ao Cuiabá, Ramon estava atuando, também por empréstimo, no Espanyol, onde deu duas assistências em 15 jogos. Após o interesse do Dourado, o lateral-esquerdo rescindiu seu contrato com o clube catalão e decidiu retornar ao futebol brasileiro.

Promovido ao time profissional do Flamengo em 2020, Ramon fez parte do elenco campeão brasileiro daquele ano. Ele atuou no Rubro-Negro por mais uma temporada, antes de ser emprestado ao RB Bragantino e, em janeiro do ano passado, ser vendido ao Olympiacos por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação da época) por 70% dos seus direitos. O lateral, entretanto, pouco atuou na Grécia e, em agosto, foi emprestado ao Espanyol, onde atuava desde então.