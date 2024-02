Daniel Alves e a mãe, Lúcia Alves - Reprodução

Publicado 05/02/2024 12:52

Espanha - A mãe do jogador Daniel Alves, Lúcia Alves, afirmou à imprensa que foi barrada no julgamento de seu filho, que teve início nesta segunda-feira (5), na Espanha. Como não era advogada e nem testemunha, ela precisava estar credenciada para entrar no local, o que não aconteceu de início.

Somente após explicar toda situação na entrada, Lúcia conseguiu ser credenciada e entrar para acompanhar o julgamento. Ele ficou na sala durante todas as considerações iniciais, mas ela e todas as outras pessoas precisaram deixar o local, por determinação da Justiça, para que a denunciante pudesse dar seu depoimento.

No ano passado, a mãe de Daniel Alves chegou a divulgar imagens em suas redes sociais da mulher que o acusa de agressão sexual. A exposição é considerada crime na Espanha.



Relembre o caso



Em 31 de dezembro de 2022, o diário 'ABC' revelou que Daniel Alves teria violentado sexualmente uma jovem na casa noturna Sutton no dia anterior. A mulher esteve no local acompanhada por amigas e entrou no banheiro a pedido do jogador, à época no Pumas, do México. Ela alega que pensava que era outro ambiente da boate.



Ao sair do cômodo, a jovem de 23 anos estava muito abalada e a equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia, que colheu o depoimento da vítima.



No dia 10 de janeiro de 2023, a Justiça espanhola aceitou a denúncia e passou a investigar o jogador brasileiro. Quando voltou à Espanha para o velório da sogra, ele foi intimado a depor.

Inconsistências nas versões dadas pelo atleta nas primeiras declarações e em depoimento à Justiça, fizeram com que a juíza Maria Concepción Canton Martín decretasse a prisão no dia 20 de janeiro. A possibilidade de fuga do país também foi outro motivo.



Durante o período em que está recluso, o brasileiro mudou o seu depoimento por mais de uma vez, trocou de advogado de defesa e teve negados outros recursos para responder à acusação em liberdade. Além disso, entrou em um processo de divórcio com a modelo e empresária espanhola Joana Sanz, que acabou não indo adiante.



Nas contradições, Daniel Alves chegou a dizer que não conhecia a mulher que o acusava. Depois, argumentou que houve relação sexual com ela, mas de forma consensual. Após nova mudança de direção, a defesa de Daniel Alves vai alegar, durante o julgamento, que o jogador estava bêbado na noite em que foi acusado do abuso.



De acordo com a publicação 'El Periódico', a nova versão dos fatos, a quinta apresentada pelos advogados, tem a intenção de atenuar a pena do jogador brasileiro, pois o colocaria como "uma pessoa sem conhecimentos de suas ações" em razão dos efeitos do álcool.



Daniel Alves pode pegar nove anos de prisão, mas a defesa da jovem denunciante pede 12, a pena máxima para agressão sexual na Espanha.