Chave principal da competição começa nesta segunda-feira (5) - Divulgação / Córdoba Open

Chave principal da competição começa nesta segunda-feira (5)Divulgação / Córdoba Open

Publicado 05/02/2024 12:41

Argentina - No último domingo (4), cenas de um filme pornô foram exibidas no telão que fica do lado de fora da quadra central do ATP 250 de Córdoba, torneio de tênis da Argentina. Poucas pessoas passavam pelo local no momento, mas o vídeo viralizou nas redes sociais.

A chave principal da competição começa nesta segunda-feira (5). O brasileiro Thiago Wild, de 23 anos, entrará em quadra às 18h (de Brasília), contra o boliviano Hugo Dellien. O torneio é o primeiro da gira sul-americana no piso de saibro.



Será o oitavo embate entre Wild e Dellien. O brasileiro tem três vitórias e quatro derrotas contra o boliviano, e não o vence desde 2019.