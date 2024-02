Vitor Roque fez gol e foi expulso na vitória do Barcelona sobre o Alavés - ANDER GILLENEA / AFP

Publicado 05/02/2024 17:59 | Atualizado 05/02/2024 19:41

Rio - O Barcelona apresentou nesta segunda-feira (5) um recurso ao Comitê de Competição de La Liga, a organizadora do Campeonato Espanhol, para anular o segundo cartão amarelo recebido por Vitor Roque na vitória sobre o Alavés. O brasileiro foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo.

A defesa do Barcelona alega que o árbitro Martínez Munuera não tinha motivo para apresentar o amarelo por "jogada temerária", por entender que Vitor Roque não atingiu o rival. O clube catalão se baseia em imagens da jogada, onde o brasileiro disputou a bola com o defensor Rafa Marín, do Alavés.

Vitor Roque entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo e marcou o terceiro gol do Barcelona na partida. Ele marcou aos 17 minutos, recebeu o primeiro cartão amarelo aos 22 e, enfim, o segundo cartão amarelo que gerou a expulsão, aos 27.

O Barcelona espera conseguir anular a suspensão automática. Em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, o Barça volta a campo no próximo domingo (11), às 17h (de Brasília), contra o Granada, no Estádio Olímpico da Catalunha, pela 24ª rodada.