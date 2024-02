Zico perdeu a chance de participar da Olimpíada der Munique-1972, mas estará em Paris-2024 como embaixador - Reprodução

Zico perdeu a chance de participar da Olimpíada der Munique-1972, mas estará em Paris-2024 como embaixadorReprodução

Publicado 06/02/2024 11:32

O Comitê Brasileiro Olímpico (COB) anunciou nesta terça-feira (6) que Zico é o mais novo embaixador dos padrinhos e madrinhas, do Time Brasil. O maior ídolo do Flamengo estará na Olimpíada de Paris-2024 acompanhando a delegação do país.



A escolha pelo ex-jogador partiu de um desejo do COB de homenagear um ídolo do esporte nacional que nunca tenha disputado uma Olimpíada. E o nome de Zico surgiu e agradou.

O ídolo do Flamengo perdeu a chance de ir a Munique, em 1972. Apesar de ter participado do pré-olímpico, ele não foi convocado para a seleção brasileira que disputou a Olimpíada e foi eliminada ainda na fase de grupos.



"Fiquei muito sensibilizado e feliz, por ser do esporte, por adorar participar e ver competições de outras modalidades. Recebi o convite do COB, aceitei de imediato. É uma honra para nós, como brasileiros. Não tive a chance de disputar os Jogos Olímpicos. Isso me frustrou muito na época. Receber esse convite me fez ver que era a oportunidade de conhecer de perto uma competição que eu admiro bastante", afirmou Zico.



Além do ex-jogador, também são padrinhos e madrinhas do Time Brasil: o casal Murilo Rosa e Fernanda Tavares, a atriz e cantora Larissa Manoela, o surfista Pedro Scooby, a apresentadora Sabrina Sato, o influencer Hugo Gloss, o cantor Wesley Safadão, além da CazéTV, canal do youtuber Casimiro Miguel.