Sorteio da Libertadores - Divulgação / Conmembol

Sorteio da LibertadoresDivulgação / Conmembol

Publicado 06/02/2024 11:00 | Atualizado 06/02/2024 11:01

Rio - A fase de grupos da Libertadores terá o seu sorteio no dia 18 de março, em Luque, no Paraguai. Por meio das redes sociais, a Conmebol definiu o dia do evento. A competição tem seu início na primeira fase nesta terça-feira. A fase de grupos do torneio está programada para começar no dia 2 de abril seguindo até 30 de maio.

Fluminense e Flamengo serão cabeças de chave da competição. O Botafogo está na pré-Libertadores e tentará se classificar para a fase de grupos. Além da dupla Fla-Flu, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, River Plate, Peñarol e LDU também são cabeças de chave.

Atlético-MG e Bragantino são os outros representantes do Brasil na competição. A final do torneio ainda não teve sua sede anunciada oficialmente, mas a tendência é que aconteça no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.