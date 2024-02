Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid de Carlo Ancelotti - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 06/02/2024 11:52

Espanha - A LaLiga denunciou mais um caso de racismo contra o brasileiro Vini Jr. O mais recente ocorreu na última quinta-feira, no duelo do Real Madrid com o Getafe. Diante da situação, a entidade enviou à Comissão Antiviolência da federação espanhola todo o conteúdo com insultos ou intolerâncias e citou gritos contra o camisa 7 do clube merengue.

"Através das redes sociais, e coincidindo com a chegada da equipe visitante, é detectada uma gravação em meio à multidão lotada , na qual numerosos torcedores locais entoam cantos intolerantes, ouvindo individualmente os gritos de "filhos da p***", "Vinicius, macaco" , acompanhado por vários torcedores com o canto “P*** Real Madrid", diz o comunicado da LaLiga.

Está longe de ser a primeira vez que Vini Jr sofre racismo na Espanha. Desde 2021, a LaLiga já fez mais de dez denúncias, não resultando em nenhuma punição esportiva. As autoridades do país já tomaram algumas medidas, como prisão de suspeitos e afastamentos de VAR.

Nesta temporada, no Campeonato Espanhol, Vini Jr entrou em campo 14 vezes, marcou seis gols e deu duas assistências. Ele é um dos principais jogadores do Real Madrid comandado por Carlo Ancelotti.