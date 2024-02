Cuca, quando era treinador do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 06/02/2024 13:28

São Paulo - Em busca de um treinador após demitir Mano Menezes, o Corinthians se reunirá com membros de torcidas organizadas do clube para debater alguns nomes para o cargo. Entre os que serão sugeridos pela diretoria alvinegra, está Cuca, que pediu demissão da equipe paulista no ano passado após dois jogos. Na época, ele foi pressionado por conta de uma condenação por estupro que tinha na Suíça, em 1987. As informações foram publicadas pelo "UOL".

No entanto, no entendimento da diretoria corintiana, o cenário mudou. No ano passado, o processo que condenou Cuca foi anulado pela Justiça suíça, que acatou os argumentos de que o treinador não teve direito à defesa na época. Porém, a anulação não quer dizer que Cuca foi inocentado da acusação.

O nome de Cuca foi levantado no Parque São Jorge após o Corinthians recuar na negociação com Márcio Zanardi. O treinador do São Bernardo era o favorito da diretoria alvinegra, mas o clube voltou atrás porque não poderia utilizá-lo no Paulistão.



RELEMBRE O CASO



Em 1987, Cuca jogava pelo Grêmio e foi defender o clube gaúcho em uma excursão pela Europa. Ele e mais três colegas de time, Eduardo, Henrique, e Fernando, foram detidos sob a acusação de terem relações sexuais com uma garota de 13 anos sem consentimento em um quarto de hotel.



Dois anos após o caso, Cuca e mais dois companheiros, Eduardo e Henrique, foram condenados pela justiça suíça a 15 meses de prisão. Fernando, o quarto jogador presente no local, foi absolvida da acusação de atentado ao pudor, mas também condenado por ato de violência.



O caso voltou a ganhar repercussão em 2023, quando o Corinthians anunciou a contratação de Cuca. Houve um forte movimento da torcida e também de dentro do clube contra a chegada do treinador.



Vale lembrar que o processo judicial do caso, guardado nos Arquivos do Estado do Cantão de Berna, a capital da Suíça, confirmou que havia sêmen de Cuca no corpo de uma adolescente de 13 anos que foi vítima de um crime sexual no ano de 1987.