Novo escudo da LDU tem mudança importante e dá destaque a estrela que representa a Libertadores de 2008Reprodução

Publicado 09/02/2024 12:16

A LDU anunciou nesta sexta-feira (9) mais uma mudança em seu escudo. Poucos meses depois de acrescentar uma quinta estrela pela conquista da Copa Sul-Americana de 2023, o clube equatoriano desta vez tem uma alteração maior.

O tradicional escudo com o qual conquistou cinco títulos sul-americanos, com linhas retas e em dourado, dá o lugar a outro mais alto e arredondado, com os contornos em azul. Além disso, acrescentou o ano fundação (1918) e manteve as cores originais.



Já as estrelas continuam, mas a que representa a conquista da Libertadores, em 2008 sobre o Fluminense no Maracanã, ganha mais destaque e segue do lado de fora, abaixo do escudo. As outras quatro (duas Copas Sul-Americanas e duas Recopas), vão para dentro.



A LDU pode aumentar o número de estrelas já neste início de 2024, já que enfrenta novamente o Fluminense em uma decisão continental, agora pela Recopa. Após levar a melhor sobre o rival em 2008 e 2009, quando acrescentou as primeiras estrelas no escudo, tenta repetir mais uma vez.



A Recopa terá os jogos no dia 22, em Quito, e 29, no Maracanã.