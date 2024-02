Kelvin Kiptum conquistou a maratona de Chicago em 2023 com recorde mundial - AFP

Kelvin Kiptum conquistou a maratona de Chicago em 2023 com recorde mundialAFP

Publicado 12/02/2024 11:39

O atual recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, de 24 anos, e o seu treinador, o ruandês Gervais Hakizimana, morreram em um acidente na noite do último domingo (11) em Kaptagat, no Quênia. O episódio aconteceu por volta das 23h (local), e testemunhas confirmaram que o atleta perdeu o controle, saiu da estrada, entrou numa vala a 60 metros de profundidade e bateu numa árvore grande.

Em outubro de 2023, Kelvin Kiptum surpreendeu o mundo do atletismo ao vencer a tradicional maratona de Chicago, nos Estados Unidos, com o tempo de 2h00min35. Assim, ele quebrou o recorde mundial, que era do compatriota Eliud Kipchoge e ainda reduziu em 30 segundos.

Personalidades ligadas à modalidade prestaram homenagem e lamentaram a perda. Sebastian Coe, presidente da Federação Mundial de Atletismo, destacou o momento de auge do corredor em sua carreira.

"Estamos chocados e profundamente tristes ao saber da perda devastadora de Kelvin Kiptum e do seu treinador, Gervais Hakizimana. Em nome de toda a World Athletics, enviamos as nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos, colegas de equipa e à nação queniana."