Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-23 - Joilson Marconne/CBF

Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-23Joilson Marconne/CBF

Publicado 12/02/2024 10:54

Caracas (VEN) - O técnico Ramon Menezes evitou classificar a campanha da seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico como um fracasso, mesmo com a eliminação na última rodada do quadrangular final. O Brasil, atual bicampeão dos Jogos Olímpicos, foi derrotado por 1 a 0 pela Argentina e ficou fora de Paris 2024

Em entrevista coletiva concedida após a partida, o treinador assumiu a responsabilidade pelos resultados na última fase e considerou que sua equipe teve boas apresentações. Além da derrota para a Argentina, o Brasil também perdeu na estreia do quadrangular para o Paraguai e bateu a Venezuela com gol nos últimos minutos.

"A gente já falou antes desse jogo, sobre ser fracasso. A gente sai da competição muito tristes, porque não conseguimos o nosso objetivo. Sempre soubemos da nossa responsabilidade. Uma competição muito dura, que mostrou o que já tínhamos passado em outros torneios, só que antes houve final feliz. Não conseguimos sair com um final feliz", disse Ramon.



"É um campeonato muito difícil, são duas vagas. Já sabíamos disso, do contexto. É frustrante, é desagradável. Todo mundo vai sofrer aqui com o que aconteceu. Mas agora é levantar a cabeça", completou.

Mesmo com elenco recheado de grandes joias, a campanha do Brasil no Pré-Olímpico ligou o alerta ainda na primeira fase devido ao desempenho nas partidas ainda que com vitórias. A Seleção venceu a Bolívia por 1 a 0, a Colômbia por 2 a 0, e o Equador por 2 a 1. Por outro lado, perdeu para a Venezuela no último jogo da fase de grupos, por 3 a 1, e para o Paraguai por 1 a 0 na abertura do quadrangular.