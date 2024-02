Shaquille O'Neal teve a camisa 32 aposentada no Orlando Magic - JULIO AGUILAR / AFP

Shaquille O'Neal teve a camisa 32 aposentada no Orlando MagicJULIO AGUILAR / AFP

Publicado 14/02/2024 16:30

Rio - Shaquille O'Neal aumentou o legado na história do basquete. O ex-pivô, de 51 anos, teve a camisa 32 aposentada pelo Orlando Magic, nesta última terça-feira (13), em cerimônia realizada na Arena Kia Center, em Orlando, na Florida. Ele se tornou o primeiro jogador da história com camisa aposentada na franquia.

O ex-pivô defendeu o Orlando Magic entre 1992 e 1996. Shaquille O'Neal disputou 295 partidas e anotou 8.019 pontos pela franquia. Em sua primeira temporada, foi eleito o calouro do ano. Já em sua terceira, levou o Magic a sua primeira final da NBA na história e foi derrotado pelo Houston Rockets, em 1995.

Shaquille O'Neal soma três camisas aposentadas na NBA. Além do Orlando Magic, também teve o número 32 aposentado no Miami Heat e o número 34 eternizado no Los Angeles Lakers, onde também possui uma estátua no lado externo da Crypto Arena, antigo Staples Center.

Com a camisa aposentada no Orlando Magic, Shaquille O'Neal entra para o seleto grupo de jogadores com camisas aposentadas em três franquias diferentes. Além dele, o ex-pivô Wilt Chamberlain (Warriors, Lakers e 76ers) e o ex-armador Pete Maravich (Jazz, Pelicans e Hawks) alcançaram o feito.