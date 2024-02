Salah - AFP

SalahAFP

Publicado 14/02/2024 16:59 | Atualizado 14/02/2024 17:14

Inglaterra - O torcedor do Everton, da Inglaterra, Joel Barwise, de 26 anos, foi proibido de frequentar estádios por três anos por causa de abusos racistas contra Mohamed Salah e por ter zombado da tragédia no Estádio de Heysel, que matou 39 pessoas. O Tribunal de Magistrados de Sefton proferiu a ordem.

Barwise ainda foi multado em 500 libras (pouco mais de R$ 3,1 mil na cotação atual) e não poderá assistir a qualquer jogo de futebol no Reino Unido. Além disso, ele deverá entregar o passaporte quando jogos do Everton estiveram marcados para acontecer fora da Inglaterra.



O torcedor também não poderá estar a menos de uma milha (1,6 km) de qualquer jogo do Everton, seja dentro ou fora de casa. Ele deve respeitar a mesma distância da estação Liverpool Lime Street.

O caso aconteceu no dia 21 de outubro de 2023, antes do clássico entre Liverpool e Everton. A segurança do estádio de Anfield viu os atos racistas do torcedor e também outros gestos. Inicialmente, Barwise alegou que ele foi confundido, porém, mais tarde, confessou que era o responsável.

Perguntado o motivo de ter feito aquilo, Joel Barwise respondeu: "porque sou um idiota".

"Joel Barwise sem dúvida se considera um torcedor leal do Everton, mas suas ações envergonham seu clube. Ele zombou de um trágico desastre no futebol e gritou insultos racistas quando o nome de um jogador importante do Liverpool foi anunciado", disse Angela Conlan, promotora sênior da Cora.

Cabe mencionar que, no jogo em questão, o Liverpool venceu o Everton por 2 a 0. Salah fez os dois gols do dia.

TRAGÉDIA NO ESTÁDIO HEYSEL

A tragédia aconteceu em 29 de maio de 1985, data em que Liverpool e Juventus mediriam forças pela final da Liga dos Campeões. Naquele dia, houve uma briga entre torcedores dos dois times que deixou 39 mortos e centenas de feridos.