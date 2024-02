Marcelo marcou o segundo gol do Sampaio Corrêa contra o Madureira - Reprodução

Publicado 14/02/2024 17:47

Rio - O Sampaio Corrêa fez história no Campeonato Carioca. O Galinho de Serra venceu o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, e conquistou a primeira vitória na elite do futebol carioca. Max e Marcelo marcaram os gols do triunfo, enquanto Patryck descontou.

Na briga por vaga na semifinal, o Madureira saiu na frente do placar logo aos quatro minutos, com Patryck. O Sampaio Corrêa, no entanto, não sentiu o golpe cedo e reagiu aos 15, com Max. Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado, mas Marcelo virou o placar para o Galinho da Serra e garantiu a vitória.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou aos quatro pontos e se afastou do lanterna Audax, que segue zerado no Carioca. Já o Madureira, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G-4 e, agora, ocupa o sétimo lugar com 10 pontos.

O Madureira volta a campo no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Já o Sampaio Corrêa enfrenta o Bangu, na terça-feira (20), às 15h45, no Estádio Lourival Gomes de Almeida, também pela mesma rodada.