Zico com a camisa do Fortaleza João Moura / Fortaleza EC

Publicado 14/02/2024 18:08

Fortaleza - O treino das categorias de base do Fortaleza na tarde desta quarta-feira (14) contou com uma visita ilustre. Ídolo do Flamengo, Zico esteve no CT Ribamar Bezerra, a convite do Diretor das Categorias de Base, Irlando Gomes, para conhecer a estrutura do clube nordestino.

Durante a visita, Zico falou para atletas e funcionários sobre sua trajetória de sucesso no futebol, a importância de seriedade ao longo da carreira e sobre quais caminhos seguir para se ter sucesso no futebol. O Galinho também foi presenteado com uma camisa do Fortaleza.

"É um momento que eu gosto muito (estar presente com os atletas da base), poder passar algumas coisas que eu acho importante para quem quer ser jogador de futebol. Todos aqueles que trabalham num clube como o Fortaleza tem que valorizar muito essa chance, buscar sempre melhorar em cada área para poder seguir em frente e conseguir aproveitar a chance quando aparecer", declarou Zico ao site oficial do Fortaleza.