Ganso está no Fluminense desde 2019 - Mailson Santana / Fluminense FC

Ganso está no Fluminense desde 2019 Mailson Santana / Fluminense FC

Publicado 22/02/2024 15:20

Rio - Há exatos cinco anos, Paulo Henrique Ganso estreava pelo Fluminense. O meia, de 34 anos, é o mais antigo do elenco tricolor e foi contratado ainda na gestão do ex-presidente Pedro Abad. O jogador estreou sob o comando do técnico Fernando Diniz, no dia 22 de fevereiro de 2019, e atuou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Ganso chegou ao Fluminense em 2019 após passagem pelo Amiens, da França. O jogador chegou com festa no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Em cinco anos no clube, o meia passou por altos e baixos, ficou perto de sair em 2021, mas deu a volta por cima em 2022, se firmou entre os titulares e foi peça-chave no bicampeonato carioca e na inédita conquista da Libertadores.

Ao todo, Paulo Henrique Ganso soma 220 jogos, 22 gols e 24 assistências pelo Fluminense. O camisa 10 é bicampeão carioca e da Taça Guanabara (2022 e 2023), campeão da Taça Rio (2020) e da Libertadores (2023), além de vice-campeão do Mundial de Clubes (2023). O meia pode aumentar o número de conquistas com a Recopa Sul-Americana, no próximo dia 29, no Maracanã.

Da recepção com festa à crise com Oswaldo de Oliveira

Nos braços da torcida. Foi assim que Ganso chegou no Rio de Janeiro. O meia foi recepcionado com festa por centenas de torcedores. Mas a primeira temporada do camisa 10 no Fluminense foi instável. Contratado a pedido do técnico Fernando Diniz, o jogador entrou em rota de colisão com o treinador Oswaldo de Oliveira após a mudança no comando.

Em sua primeira passagem pelo Fluminense, o técnico Fernando Diniz dividiu opiniões. Ganso viveu seu melhor momento no ano sob o comando do treinador. Porém, a falta de resultados comprometeu o trabalho e Diniz foi trocado por Oswaldo de Oliveira. O novo comandante chegou com rejeição da torcida e não teve boa relação com o camisa 10.

A mudança no comando prejudicou o futebol de Ganso. Oswaldo de Oliveira tem estilo diferente de Fernando Diniz e isso afetou o camisa 10. Além disso, a falta de resultado aumentou a rejeição da torcida ao treinador. O meia chegou a discutir com o técnico na beira do campo, após ser substituído, expondo a péssima relação entre as partes. Oswaldo foi demitido antes do fim da temporada.

Mudança de estilo prejudica Ganso

O Fluminense passou por uma mudança radical de estilo de jogo em 2020 e 2021. Sob o comando de Odair Hellmann, o Tricolor não encantava, mas conquistava resultados e, assim, voltou a jogar a Libertadores após oito anos. Porém, o novo estilo de jogo, que permaneceu com o auxiliar Marcão e com o técnico Roger Machado, que foi contratado após a saída de Odair para o Oriente Médio, afetou Ganso.

Ganso perdeu espaço e foi preterido por Nenê. Em dois anos, o meia disputou 55 jogos, sendo titular apenas em 14, e uma mudança de clube parecia ser uma opção. O técnico Fernando Diniz, que estava no Santos, chegou a pedir a contratação do meia, mas as negociações não avançaram. O destino, no entanto, reservava um reencontro em 2022.

Volta por cima, reencontro com Diniz e conquista da América

A história de Ganso no Fluminense ganhou uma reviravolta a partir de 2022. O meia começou a temporada com o futuro incerto, mas ganhou o apoio do técnico Abel Braga, que retornou ao clube após cinco anos, e recuperou o prestígio. O camisa 10 foi titular na semifinal e final do Carioca, e foi determinante para a conquista do título estadual.

Ganso recuperou a titularidade e se firmou na equipe após duas temporadas. Abel Braga deixou o comando e foi substituído por Fernando Diniz. O retorno do treinador elevou o desempenho do meia, que viveu o seu melhor ano da carreira desde 2014, com 57 jogos, nove gols e nove assistências. Esta, também, foi a sua melhor, em números, pelo Fluminense.

Já consolidado com Fernando Diniz, o Fluminense iniciou a temporada de 2023 com expectativa de voos maiores. Ganso sofreu com problema físico no meio do ano, mas superou as dores e ajudou o Tricolor a conquistar a Libertadores. Embora não tenha sido brilhante como em 2022, o meia disputou 56 jogos, fez quatro gols e deu 10 assistência, sendo esta a temporada em que foi mais garçom desde 2015.