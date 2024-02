Gol contra de Benzema quase complicou a classificação do Al-Ittihad - Reprodução de vídeo

Gol contra de Benzema quase complicou a classificação do Al-IttihadReprodução de vídeo

Publicado 22/02/2024 15:05

Benzema ficou fora da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, na semana passada, mas foi titular na volta, e fez um gol contra na vitória de sua equipe por 2 a 1, contra o Navbahor. Com o resultado, obtido apenas aos 42 minutos do segundo tempo jogando em casa, a equipe saudita classificou-se para a próxima fase, já que havia empatado em 0 a 0.



INACREDITÁVEL PQP BENZEMA acaba de fazer GOL CONTRA na Champions da Ásia O Al Ittihad está sendo eliminado pelo Navbahor, do Uzbequistão Benzema quis sair, ficou, brigou com Gallardo, voltou a jogar e agora mete um gol contra Bizarro pic.twitter.com/EKKDEJcGV2

Essa foi apenas a segunda partida que o atacante francês disputou desde o fim das férias - a primeira foi no domingo (18). Ele vem criando polêmicas desde o início do ano, quando não se apresentou na data estipulada após um período de férias.



Benzema. Além disso, no dia 7, ele discutiu com o técnico Marcelo Gallardo e abandonou o treino

A imprensa internacional aponta quee com o desejo de retornar ao futebol europeu. Ele chegou a pedir para ser empestado , de acordo com a agência de notícias AFP. Benzema negou as informações.