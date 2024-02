Com a camisa alemã, Kroos entrou em campo 106 vezes na carreira e venceu um título mundial, em 2014 - AFP

Publicado 22/02/2024 14:00

O meio-campista Toni Kroos anunciou, nesta quinta-feira (22), o cancelamento da aposentadoria da seleção alemã para jogar a Eurocopa deste ano. Em julho de 2021, o jogador do Real Madrid comunicou que a Euro 2020 havia sido a última competição disputada por ele com a camisa da Alemanha. O desejo do atleta era se dedicar ao clube merengue e à família.

Entretanto, em seu Instagram, Kroos revelou que teve uma conversa com o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, e voltará a representar o país na disputa da Eurocopa 2024.

"Pessoal, curto e grosso: voltarei a jogar pela Alemanha a partir de março. Por quê? Porque fui convidado pelo treinador da seleção, estou pronto para isso e tenho a certeza que é possível muito mais com essa equipe na Eurocopa do que a maioria das pessoas acredita!", escreveu.

A Eurocopa deste ano será na própria Alemanha, entre os dias 14 de junho e 14 de julho. A decisão será disputada em Berlim, capital do país.

Com a camisa da seleção, Kroos entrou em campo 106 vezes na carreira e venceu um título mundial na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.