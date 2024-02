Mbappé tem o Real Madrid como destino mais provável - Sebastian Salom-Gomis / AFP

Publicado 22/02/2024 13:15

Ao que tudo indica, a saída de Kylian Mbappé do PSG ao fim da temporada é inevitável. A Ministra de Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, que foi essencial para a renovação do atleta com o clube há duas temporadas, já está se despedindo do atacante. O provável destino é o Real Madrid.

"É verdade que, claramente, uma página está sendo virada. Me Lembro de tudo de maravilhoso que ele trouxe para este campeonato. Na Ligue 1, foi um dos heróis mais notáveis dos últimos anos. Acho que devemos desejar a ele boa sorte no decorrer de sua carreira", declarou à emissora RMC Sport.

"Ele continua sendo o capitão da seleção e tem jogos magníficos pela frente em 2024. Estou obviamente pensando na Eurocopa, mas também nos Jogos Olímpicos. Temos a sorte de ter um homem tão bom conosco. Temos de lhe enviar todos os nossos votos de felicidades", completou.