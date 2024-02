Jogadoras da seleção posam para foto antes da estreia na Copa Ouro Concacaf 2024 - Leandro Lopes/CBF

Publicado 22/02/2024 16:50 | Atualizado 22/02/2024 16:52

Estados Unidos - O Brasil estreou na Copa Ouro Concacaf 2024 na madrugada desta quinta-feira, 22, com vitória sobre Porto Rico por 1 a 0. Assim, a Seleção Feminina somou três pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo B. A atual líder é a Colômbia, que não tomou conhecimento e goleou o Panamá por 6 a 0. As colombianas, aliás, são as adversárias da Canarinho na próxima rodada do torneio.

"Planejamos fazer um grande jogo na próxima partida. Nosso objetivo é sair na primeira colocação do grupo. Para isso, vamos precisar vencer a Colômbia, respeitando e entendendo o adversário, mas sabendo que nós também temos muitos pontos fortes que de repente não foram mostrados hoje, mas que poderão ser mostrados no próximo", disse o técnico Arthur Elias.

Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina principal Leandro Lopes/CBF

O treinador também avaliou a vitória do Brasil nesta quinta-feira. O único gol do jogo contra Porto Rico, cabe mencionar, foi marcado por Gabi Nunes, aos 36 minutos da etapa complementar.

"Enfrentamos uma equipe que, na minha opinião, é muito bem treinada em relação ao processo de ser consistente e que joga junto a todo momento. No entanto, muitas de nossas jogadoras ainda não atingiram seu ápice de performance, porque estão em pré-temporada. A maioria das atletas da Seleção Brasileira representam clubes no Brasil e nos Estados Unidos. A tendência é a equipe crescer, ganhar na sua coletividade e também na sua preparação individual nessa competição", afirmou o treinador.

O Brasil volta a campo no próximo domingo, 0h15 (de Brasília), novamente no Estádio Snapdragon, em San Diego, Califórnia, para enfrentar a Colômbia. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa Ouro Concacaf 2024.