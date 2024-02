Escobar foi um dos seis jogadores feridos no ataque a ônibus do Fortaleza por torcedores do Sport - Mateus Lotif / Fortaleza

Publicado 22/02/2024 16:14

Rio - O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, vai à CBF propor a medida de torcida única por um ano em todo o Brasil. O dirigente pernambucano chegou a implementar a ideia neste ano nos clássicos em Pernambuco, mas a decisão foi derrubada Tribunal de Justiça Desportiva a pedido de Sport, Náutico e Santa Cruz.

A iniciativa do dirigente ocorre um dia após ao atentado sofrido pela delegação do Fortaleza depois do jogo contra o Sport, na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Jogadores, comissão técnica, diretores e staff foram atingidos por bombas e pedras. Seis atletas foram feridos e levados a hospitais no Recife, mas já receberam alta e voltaram para Fortaleza.

O Sport corre risco de sofrer uma punição desportiva por conta do atentado, caso a torcida organizada do clube pernambucano seja confirmada como a responsável pelo ato. Em janeiro deste ano, Evandro Carvalho chegou a determinar torcida única nos clássicos em Pernambuco após cenas de violência nas ruas de Recife e Região Metropolitana na véspera do jogo entre Sport e Santa Cruz.

A medida caiu três gols depois. O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco acatou o pedido enviado pelas diretorias de Sport, Náutico e Santa Cruz, que solicitavam torcidas mistas. Com isso, o clássico entre Náutico e Sport, no próximo sábado (24), nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, terá torcida mista.