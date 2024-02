Carlos Sainz liderou o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 22/02/2024 17:13

Rio - A Ferrari liderou o segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein. O piloto Carlos Sainz foi o mais rápido das atividades com tempo de 1m29s921, superando Sergio Perez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes.

O segundo dia de testes começou com bandeira vermelha. A atividade matinal foi interrompida após 40 minutos por conta de um incidente com um bueiro destampado, que atingiu o assoalho dos carros de Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

O dano causado no assoalho do SF24 e do W15 não foi grave. Leclerc, que deu 58 voltas, fez a volta mais rápida da atividade matinal e, depois, deu lugar para Sainz, que fez 84 giros, além da volta mais rápida do dia. Já Pérez, Hamilton e Sargeant foram os pilotos com mais voltas.

A temporada da Fórmula 1 em 2024 começa no próximo dia 2 de março, com a etapa do Bahrein. Será a primeira de 24 provas. Este será o maior calendário da história da categoria.