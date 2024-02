Taça do Campeonato Carioca - Andre Coelho/Getty Images

Publicado 26/02/2024 09:55

Rio - A última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca promete fortes emoções para os torcedores de Botafogo e Vasco. Com Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já classificados, as duas equipes lutarão pela última vaga para a semifinal. Mas o que cada time precisa fazer para evitar uma eliminação precoce no Estadual?

O Vasco depende apenas de si e tem a situação mais confortável do que o rival. Caso vença a Portuguesa na última rodada, o Cruz-Maltino estará garantido na semifinal. Se isso não acontecer, terá torcer para que o Botafogo tropece diante do Fluminense.

Pelo lado do Botafogo, a classificação só é possível com uma vitória em cima do Fluminense. Além de levar a melhor sobre o rival, precisará que o Vasco não vença a Portuguesa para conseguir avançar.

O Botafogo entra em campo pela última rodada do Carioca no próximo domingo (3), às 16h, contra o Fluminense, no Maracanã. Mais tarde, às 18h10, o Vasco recebe a Portuguesa em São Januário.