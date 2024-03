Neymar se encontrou com Verstappen antes do GP do Bahrein - Divulgação / Fórmula 1

Publicado 02/03/2024 12:58

visitou as garagens da Red Bull Racing e RB Visa Cash App. Um dia depois de assistir à vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad , Neymar foi acompanhar o GP do Bahrein de Fórmula 1, neste sábado (2). Antes da largada, o brasileiro passeou pelo paddock e

O perfil oficial da Fórmula 1 destacou a presença ilustre na primeira prova da temporada de 2024. Neymar, inclusive, posou para fotos ao lado do tricampeão Max Verstappen, grande favorito para o tetra, e que também acompanha futebol.



O brasileiro também se encontrou e conversou com o mexicano Sergio Pérez, companheiro do holandês.



Em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, Neymar deve retornar aos gramados no meio do ano e já iniciou nova fase na recuperação. Em 12 de fevereiro, ele retornou à Arábia Saudita para seguir com as atividades de fisioterapia e reforço muscular, após longo período no Brasil.