Painel na sede da CBF em homenagem à seleção brasileira de futebol de areia - Joilson Marconne / CBF

Publicado 04/03/2024 14:34 | Atualizado 04/03/2024 14:35

Rio - Nesta segunda-feira, 4, a CBF homenageou a seleção brasileira de futebol de areia pela conquista do hexa da Copa do Mundo . A sede da entidade recebeu um painel que leva a imagem dos 12 atletas que fizeram parte da conquista e do técnico Marco Octavio.

Homenagem na sede da CBF à seleção brasileira de futebol de areia Joilson Marconne / CBF

Em 26 de fevereiro, dia seguinte ao hexa, a delegação brasileira retornou ao Rio de Janeiro e foi recebida com festa por torcedores e familiares . Ainda no aeroporto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revelou que a entidade investirá ainda mais na modalidade para o próximo ciclo.

"A conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo entrou para a história da modalidade. O nosso objetivo é cada vez mais oferecer as melhores condições para que as seleções conquistem dentro de campo os seus títulos. Vamos investir ainda mais no Beach Soccer para o ciclo do heptacampeonato", contou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.