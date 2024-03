Arias e Arrascaeta estiveram presentes nos últimos mata-matas entre Flamengo e Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/03/2024 08:00 | Atualizado 08/03/2024 09:22

Flamengo e Fla-Flu chega ao 15º mata-mata desde 2017.

Fluminense iniciam no sábado (9), às 21h no Maracanã, a busca pela final do Campeonato Carioca, no que será a oitava temporada seguida com pelo menos um confronto decisivo entre os arquirrivais. Com a semifinal em 2024, o

O clássico voltou a ganhar força nos quatro últimos anos, por causa das finais de Carioca, vencidas duas vezes por cada um. Mas os confrontos por Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, além de decisões de turnos e semifinais, também contribuíram para esse aumento da rivalidade entre as torcidas.



Nesses confrontos de mata-mata, o equilíbrio é grande, mas com vantagem para o lado do Flamengo, que levou a melhor em oito desses confrontos, sendo cinco deles entre os mais importantes. Já o Fluminense foi o vencedor em seis, com destaque para quatro finais.



Curiosamente, os dois clubes jogarão a partir de sábado apenas a segunda vez uma semifinal de Estadual nestas oito temporadas. Na outra, em 2019, o Flamengo tinha a vantagem - assim como em 2024 - e levou a melhor com um empate em 1 a 1.



Fluminense venceu mais finais

O Rubro-Negro ainda se deu bem em duas semifinais de turnos (Taças Rio 2019 e Guanabara 2020), contra duas eliminações (Taças Rio de 2018 e Guanabara de 2019). E foi campeão Carioca três vezes em cinco decisões (2017, 2020 e 2021).



Já o Tricolor levantou quatro troféus em cima do rival. Além de dois Cariocas (2022 e 2023), foi campeão de dois turnos com finais, ambos nos pênaltis (Taça Guanabara de 2017 e Taça Rio de 2020).]

Flamengo tem ampla vantagem nos jogos

Já fora do âmbito estadual, o Flamengo foi o único a comemorar: nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023 e nas quartas da Copa Sul-Americana de 2017, curiosamente sendo vice campeão nos dois torneios.



Apesar desse equilíbrio nos confrontos de mata-mata, chama a atenção a grande diferença no retrospecto desses 21 jogos. O Flamengo venceu 10 jogos, enquanto o Fluminense apenas três. Por outro lado, foram oito empates.



Últimos confrontos de mata-mata do Fla-Flu





2017

- Final da Taça Guanabara - empate em 3x3 (Flu venceu nos pênaltis por 4x3);

- Final do Carioca - Flamengo foi campeão ao vencer os dois jogos: 1x0 e 2x1;

- Quartas de final da Copa Sul-Americana - Flamengo se classificou com vitória por 1x0 e empate em 3x3.



2018

- Semifinal Taça Rio - Fluminense classificado com empate em 1x1.



2019

- Semifinal Taça Guanabara - Fluminense venceu por 1x0 e avançou;

- Semifinal Taça Rio - Flamengou venceu por 2x1 e se classificou;

- Semifinal do Carioca - Flamengo se classificou após 1x1 por ter vantagem do empate.



2020

- Semifinal da Taça Guanabara - Flamengo venceu por 3x2;

- Final Taça Rio - Fluminense campeão nos pênaltis, após empate em 1x1;

- Final Carioca - Flamengo campeão ao vencer os dois jogos: 2x1 e 1x0.



2021

- Final do Carioca - Flamengo campeão com empate em 1x1 e vitória por 3x1.



2022

- Final do Carioca - Fluminense conquista o título com vitória por 2x0 e empate em 1x1.



2023

- Final do Carioca - Fluminense campeão após perder por 2x0 e golear por 4x1;

- Oitavas da Copa do Brasil - Flamengo classificado com empate em 0x0 e vitória por 2x0.