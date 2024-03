Neymar foi tietado por jogadores do Miami Marlins, equipe de beisebol da MLB - AFP

Publicado 29/03/2024 13:02 | Atualizado 29/03/2024 13:16

Rio - Em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar aproveitou o tempo livre para visitar Miami, nos Estados Unidos. O craque brasileiro aproveitou a passagem durante esta semana para curtir a festa de aniversário da cantora Anitta e acompanhar os jogos do Miami Heat, da NBA, e do Miami Marlins, da MLB.

Neymar acompanhou a partida entre Miami Heat e Golden State Warriors na última terça-feira (26) e foi tietado por jogadores do time da Califórnia, como o ala-armador Klay Thompson, que deu a sua camisa para Davi Lucca, filho do craque brasileiro, além do ala-pivô Draymond Green. O ala Jimmy Butler, amigo do astro, foi poupado da partida.

Já nesta última quinta-feira (28) foi a vez do Miami Marlins aproveitar a passagem de Neymar pela cidade. O brasileiro acompanhou a partida contra o Pittsburgh Pirates e foi tietado pelos jogadores. Assim como no jogo do Heat, pela NBA, Neymar não deu sorte para o time da casa.

Além desses jogos, Neymar também acompanhou o jogo entre o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do esporte no mundo, contra o francês Gael Monfils, pelo Masters 1000 de Miami. O craque brasileiro esteve acompanhado do ala Jimmy Butler e do ex-tenista argentino Juan Martín del Potro.