Vinicius Tobias deve deixar o Real Madrid após dois anos no clube - Divulgação/Real Madrid

Vinicius Tobias deve deixar o Real Madrid após dois anos no clubeDivulgação/Real Madrid

Publicado 29/03/2024 15:20

Rio - O brasileiro Vinícius Tobias deve deixar o Real Madrid após a temporada 2023/24. O lateral-direito, de 20 anos, não convenceu o técnico Raúl González e perdeu a titularidade no Real Madrid Castilla, equipe B que disputa a terceira divisão da Espanha, segundo informações do jornal espanhol "AS".

Revelado no Internacional, Vinícius Tobias foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2021. Devido à guerra no país com a Rússia, o jogador foi emprestado ao Real Madrid em abril de 2022, com opção de compra estipulada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 82 milhões na cotação atual).

O lateral foi contratado com a esperança de herdar a vaga de Carvajal no profissional. O objetivo do Real Madrid era lapidá-lo até chegar o momento certo de assumir a titularidade no time principal. Entretanto, a ideia parece não ter funcionado.

Vinícius Tobias chegou a participar de duas pré-temporadas com o Real Madrid, mas não agradou o técnico Carlo Ancelotti. O brasileiro perdeu a titularidade no Real Madrid Castilla há um mês. Ele não joga desde o dia 17 de fevereiro.

No elenco principal, o Real Madrid conta com o veterano Carvajal, titular da equipe desde 2014, além de Lucas Vazquez, que recentemente renovou o contrato. De olho no futuro, o clube aposta suas fichas em outro jogador da base: o espanhol Jesús Fortea, de 17 anos.