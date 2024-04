O jogador assassinado Luke Fleurs disputou uma Olimpíada pela África do Sul - Divulgação

Publicado 04/04/2024 12:23

O futebol da África do Sul está de luto após o zagueiro Luke Fleurs ser assassinado durante uma tentativa de assalto a carro, em Joanesburgo, capital do país. O jogador de 24 anos, que atuava pelo Kaizer Chiefs, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com informações da polícia sul-africana, Fleurs foi abordado pelos criminosos enquanto estava parado em um posto de gasolina. O zagueiro saiu do carro a pedido deles, mas mesmo assim levou um tiro na parte superior do corpo.



"Estamos profundamente chocados e tristes ao saber do trágico falecimento de um de nossos jogadores. A direção, os jogadores e a comissão técnica do clube estão profundamente afetados. Enviamos nossas condolências à família e aos amigos de Luke", afirmou em nota o Kaizer Chiefs



Luke Fleurs foi convocado para a seleção da África do Sul apenas uma vez, em 2021, mas defendeu o país na última Olimpíada, de Tóquio-2020.