Publicado 04/04/2024 11:51 | Atualizado 04/04/2024 13:57

Rio - Morreu nesta quinta-feira, no Rio, Manuela Ladislau, mais conhecida como Dona Lita, mãe de Romário. Ela tinha 86 anos e era uma figura bastante conhecida pelos fãs do Baixinho.

Em suas redes sociais, o ex-jogador e atual senador e presidente do America lamentou o ocorrido.

"Com infinita tristeza e já com uma saudade imensa, me despeço fisicamente do meu grande amor, a minha rainha, a mulher que me deu a vida e me guiou pelo caminho da honestidade. Minha amada mãe foi ao encontro de Papai do Céu. A dor que sentimos neste momento é inexplicável, mas ficamos com a certeza de que o amor que Dona Lita nos deu é o que temos de mais valioso", publicou Romário em seu perfil no Instagram.

A causa da morte de Dona Lita não foi divulgada. Ao falar sobre sua mãe, o Baixinho relembrou um ritual feito por ela em seu momento mais marcante como atleta na conquista da Copa do Mundo de 1994.



Romário junto de sua mãe, Dona Lita Reprodução / Redes Sociais

"Todos que me acompanham, conhecem a minha mãe porque ela sempre esteve comigo. Era ela que se emocionava, me emocionava e emocionava o Brasil quebrando garrafas a cada gol meu na Copa de 94. Hoje, perdi a minha mãe, mas também perdi a minha melhor amiga, a minha torcedora mais empolgada e a minha professora de vida", relembrou.



Romário já havia perdido seu pai, seu Edevair em 2008. Ele morreu, aos 78 anos, após sofrer uma parada cardíaca ao ser internado no Hospital Barra D'Or, Zona Oeste do Rio, por uma infecção urinária.