John Textor, ao lado de Jean-Michel Aulas, ex-presidente do LyonAFP

Publicado 03/04/2024 15:15

Rio - Recebendo uma enxurrada de críticas após as declarações, sem provas, de que houve manipulação de resultados no Brasileiro de 2023, citando São Paulo, Palmeiras e Fortaleza como clubes envolvidos, John Textor, administrador da SAF do Botafogo, está vivendo sem momento mais complicado no futebol brasileiro. Porém, o empresário, que também é acionista majoritário do futebol do Lyon está ensaiando uma volta por cima na França.

O começo de temporada do clube francês foi muito ruim. Com várias derrotas seguidas, a equipe estava em último lugar na competição. Porém, tudo começou a mudar na virada do ano. Em 2024, o Lyon entrou em campo em 15 partidas (pelo Campeonato Francês e pela Copa da França), venceu 10 partidas, empatou duas e foi derrotado em três. A equipe pulou para a décima colocação do campeonato nacional.



Na última terça-feira, o Lyon venceu Valenciennes por 3 a 0 e se classificou para a final da Copa da França. O clube terá a oportunidade de voltar a conquistar um título depois de 12 anos. O resultado fez com que torcedores invadissem o gramado do Groupama Stadium e saudassem John Textor. A final será no dia 25 de maio, em Lille. PSG e Rennes são os possíveis adversários.



A reviravolta no Lyon passa muito pelo trabalho de Pierre Sage. O treinador, de 44 anos, assumiu inicialmente como interino, porém, acabou permanecendo no comando da equipe. Os ex-jogadores do Botafogo, Lucas Perrí e Adryelson chegaram ao clube francês no começo de 2024.