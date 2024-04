Daniel Alves está em liberdade provisória desde 25 de março - AFP

Daniel Alves está em liberdade provisória desde 25 de marçoAFP

Publicado 06/04/2024 09:15

Espanha - O lateral-direito Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após deixar a prisão e negou que tenha dado qualquer entrevista ao jornal espanhol 'El Periódico'. Ele se posicionou um dia depois do diário divulgar uma reportagem com aspas do brasileiro.

"Não é verdade que concedi qualquer entrevista a qualquer meio de comunicação, nem vou conceder enquanto o processo judicial não estiver resolvido", escreveu o jogador em publicação no Instagram.

De acordo com o jornal, De acordo com o jornal, a suposta entrevista foi dada em um restaurante de Barcelona, enquanto Daniel Alves almoçava com um amigo. Em uma das declarações, ele teria dito que está "tranquilo" e que não tem mais muito o que a fazer a não ser comparecer à Justiça às sextas-feiras para mostrar que não deixou a cidade.