Pedro, do Flamengo, e Carlinhos, do Nova IguaçuFotos: Divulgação/X @Pedro9oficial e Divulgação/Nova Iguaçu

Publicado 06/04/2024 07:00

Rio - O capítulo final do Campeonato Carioca de 2024 acontecerá neste domingo, 7, com a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu. A decisão marcará mais um encontro entre os atacantes Pedro e Carlinhos, artilheiros desta edição do Estadual e futuros companheiros de equipe.

Até aqui, Pedro é o goleador máximo do Carioca de 2024. Ele já marcou 11 gols em 11 partidas disputadas na competição. Carlinhos é o vice-líder no quesito - foram oito em 13 jogos no Estadual.

"Eu não estava sabendo de nada, sendo muito sincero. Do nada meu empresário chegou e disse que tinha acertado. Fiquei muito feliz, porque todo mundo quer jogar no Flamengo. Eu não sou diferente, e graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol", disse Carlinhos, na zona mista do Maracanã.

Ainda no estádio, o atacante também falou sobre a chance de jogar ao lado de Pedro. Isto, vale ressaltar, acontecerá somente após o fim do Campeonato Carioca.

"Excelente jogador, a gente sabe da história dele. A gente está vindo para um ajudar o outro, e o Flamengo conquistar títulos", ressaltou Carlinhos.

"Já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo já. Nada tem com a situação do Gabigol. É um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para clube aqui do Rio ou de fora do Brasil", disse o vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz



Num primeiro momento, Carlinhos poderá jogar apenas o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo . Como já atuou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil, não ficará à disposição de Tite na competição. No caso da Libertadores, poderá ser inscrito caso o Rubro-Negro avance às oitavas de final.

