Troféu do Campeonato BrasileiroDivulgação / CBF

Publicado 06/04/2024 10:20

Após seis temporadas estampando a marca atacadista de supermercado Assaí, os naming rights do Campeonato Brasileiro foram comprados por outra empresa. Agora, a casa de apostas online Betano dará novo nome à competição.

As partes não divulgaram os valores do negócio e ainda há detalhes para serem fechados no contrato, mas o montante é superior ao anterior. Na última renovação, a atacadista pagou cerca de R$ 50 milhões. O novo contrato é visto pela CBF como o maior de sua história em naming rights do Campeonato Brasileiro.

A Betano já estampava sua marca com os naming rights da Série B do Brasileiro e da Copa do Brasil, competições também organizadas pela CBF. Além disso, patrocinava dois clubes: o Atlético-MG e o Fluminense. O Tricolor, no entanto, não tem mais a casa de apostas como patrocinadora master em seu uniforme.

O Campeonato Brasileiro terá início no próximo final de semana. As primeiras partidas da rodada serão disputada no sábado (13), às 18h30, quando o Internacional enfrenta o Bahia, no Beira-Rio, e o Criciúma duela com o Juventude, no Heriberto Hülse.