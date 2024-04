Kevin De Bruyne celebra primeiro gol marcado na partida - Divulgação / Manchester City

Kevin De Bruyne celebra primeiro gol marcado na partidaDivulgação / Manchester City

Publicado 06/04/2024 10:50 | Atualizado 06/04/2024 10:51

Inglaterra - Com grande atuação de Kevin De Bruyne, o Manchester City superou o Crystal Palace por 4 a 2, neste sábado, fora de casa, e segue na briga pelo topo da tabela da Premier League. Com a vitória, a equipe comandada por Pep Guardiola assume a segunda posição com os mesmos 70 pontos do líder Liverpool.

No Selhurst Park, o time da casa saiu na frente com Mateta. Ainda no primeiro tempo, De Bruyne marcou um golaço de fora da área e empatou o duelo. Nos 45 minutos finais, Grealish entrou e participou dos três gols que deram a vitória para o City.

Rico Lewis, Haaland e, mais uma vez, De Bruyne, mandaram a bola para as redes. No fim, Edouard descontou para o Crystal Palace.

O belga chegou aos 100 gols feitos pelo Manchester City. Nesta temporada, em 16 jogos, ele marcou três vezes e deu 13 assistências.

Situação na tabela

O Liverpool ainda entra em campo nesta rodada e pode abrir três pontos de vantagem, novamente, para o Manchester City. O adversário será o United, no domingo (7). O Arsenal, terceiro colocado com 68 pontos, enfrenta o Brighton ainda neste sábado e pode assumir a ponta da tabela. Já o Crystal Palace segue na 14ª colocação, com 30.