Jogadores do Fenerbahçe abandonaram a final da Supercopa da Turquia - AFP

Publicado 07/04/2024 16:47

Turquia - Em forma de protesto contra a Federação Turca de Futebol (TFF), jogadores do Fenerbahçe abandonaram a final da Supercopa da Turquia, neste domingo (7), contra o Galatasaray. Logo após o gol marcado por Icardi, no primeiro minuto de jogo, o elenco desceu para o vestiário (veja o vídeo abaixo).

O boicote já havia sido avisado pelo presidente do clube, Ali Koç, após o Fenerbahçe considerar injustas as posturas recentes da TFF com pedidos formais visando calendário imparcialidade dentro do que acreditam de casos recentes de prejuízo técnico. Para a final da Supertaça, o Fenerbahçe foi a campo com o elenco das categorias de base, formado por atletas sub-19.

Os Canários solicitaram adiamento da partida para se preparar com mais tempo para o jogo de ida das quartas de final da Liga Europa, na próxima quinta-feira, contra o Olympiacos, da Grécia. Além disso, também exigiram que a final diante do rival fosse apitada por um árbitro estrangeiro, entendendo que os da federação local prejudicam o clube.

Punições anteriores

A Federação Turca de Futebol puniu dois jogadores do Fenerbahçe na última semana após episódios de violência ao fim da partida contra o Trabzonspor, com um grupo de torcedores do clube local, que invadiu o campo de jogo após a derrota em casa por 3 a 2.