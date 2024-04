Thiago Silva celebra o nono gol marcado com a camisa do Chelsea - Divulgação / Chelsea

Publicado 07/04/2024 16:00

Thiago Silva voltou a jogar após quase dois meses, foi titular e marcou o gol que abriu o placar no tropeço fora de casa diante do lanterna do Campeonato Inglês. Após ficar na frente duas vezes, o time do zagueiro brasileiro sofreu o empate em 2 a 2 com um gol nos acréscimos marcado pelo Sheffield United.



O experiente jogador de 39 anos ficara no banco de reservas nas últimas cinco vezes em que foi relacionado pelo técnico Mauricio Pochettino. A última vez que Thiago Silva jogou foi em 12 de fevereiro, quando sofreu uma lesão muscular leve.



Ele ficou fora de três rodadas da Premier League, mas, quando voltou, perdeu mais uma vez na temporada a vaga de titular e não saiu do banco de reservas nos compromissos seguintes.



Alvo do Fluminense , Thiago Silva vive os últimos meses em Londres. Oe dificilmente será chamado para a renovação. Caso não permaneça na Europa, ele considera o retorno para o futebol brasileiro.

O presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, nunca escondeu o desejo do retorno do zagueiro e vem trabalhando para tentar convencê-lo a retornar.



Sobre a partida



Após Thiago Silva abrir o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, e Bogle empatou aos 32. Na segunda etapa, o Chelsea sofreu pressão do lanterna, mas mesmo assim voltou a marcar, com Madueke, aos 21 minutos do segundo tempo. E McBurnie empatou nos acréscimos.



O time comandado por Pochettino subiu para o novo lugar, com 43 pontos, enquanto o lanterna do Campeonato Inglês tem 16 em 31 rodadas e está praticamente rebaixado.